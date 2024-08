Suomen umpisurkea olympiasaldo oli odotettavissa – näistä ero mitaleja kahmivaan Ruotsiin syntyy

– Tämä on linjassa sen kanssa, mitä kesäolympialaisten mitalimenestys on ollut aika pitkään, Mäkinen sanoi torstaina ennen kuin Suomen keihäsmiesten jääminen mitaleitta oli vielä tiedossa.

Kesäkisojen heikoin mitalipotti on Rion vuoden 2016 olympialaisista, jolloin Suomen joukkue palasi kotiin Mira Potkosen nyrkkeilypronssin kanssa. Kolme vuotta sitten Tokiossa Suomi sai kaksi pronssia. Talviolympialaisissa Suomi ei ole koskaan jäänyt alle kolmen mitalin.

Suomen valttikortit on pitkälti käytetty Pariisissa, ja samalla Olympiakomitean kahden mitalin tavoite jää haaveeksi. Torstain kisapäivän päätteeksi 85 maata oli avannut mitalitilinsä.

– Jos mitalisaldo on nolla, sitten varmaan käydään vähän syvempääkin keskustelua, Mäkinen uskoo.

Leikkaukset kismittävät Olympiakomiteaa

Suomalaista urheiluelämää on uudistettu Huippu-urheilun muutostyöryhmän 2012 jättämästä raportista asti. Tuolloin perustettiin myös Olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö johtamaan ja koordinoimaan suomalaista huippu-urheilua.

– Vaikka järjestelmätyötä on tehty ja moni asia on varmaan paremmin kuin 1990-luvun lopussa ja 2000-luvun alussa, kesäolympiamenestystä se ei ole tuonut, Mäkinen sanoo.

– On pyritty kehittämään keskitettyä huippu-urheilujärjestelmää, jollainen on ollut 1990-luvulta lähtien aika monessa maassa. Se ei oikein ole vienyt maaliin eikä ehkä ole oikea suuntakaan siinä, mistä menestymättömyytemme olympiakisoissa on kiinni.