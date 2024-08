Jan Vapaavuorelta kipeä tunnustus olympialaisista

Suomi on jäämässä Pariisissa ilman mitaleja. Tämä olisi sinivalkoiselle joukkueelle ensimmäinen mitaliton reissu kesäolympialaisiin.

– Jo nyt on selvää, että emme saavuta tavoitteitamme Pariisin olympialaisissa. Neljä urheilijaamme on kuitenkin vielä tulessa. Kunnioituksesta urheilijoitamme kohtaan analysoimme tulosta kootusti vasta kun kaikki suoritukset on ohi, Vapaavuori kirjoitti Twitterissä perjantaina.