Suomen tähtipuolustajan kohtalo selvisi

Suomen naisten jääkiekkomaajoukkueen johtaviin pelaajiin kuuluva puolustaja Ronja Savolainen pystyy pelaamaan lauantaina MM-kisojen välierässä Kanadaa vastaan.

Savolainen törmäsi torstain puolivälierän loppuminuuteilla Ruotsin Lisa Johanssoniin, eikä hän pystynyt jatkamaan ottelua. Suomen päävalmentaja Juuso Toivola vahvisti kuitenkin Savolaisen olevan pelikunnossa perjantaina, kun Naisleijonat kokoontui välipäivänä pelipaikalle.

Savolainen jätti Ceske Budejovicen harjoitushallissa vapaaehtoisen jääharjoituksen väliin, mutta Ottawa Chargen puolustaja oli hyvällä tuulella.

– On ihan normaali ja hyvä vointi. Ei tarvitse huolehtia siitä, että olisinko huomenna poissa pelistä. Kaikki on ok, Savolainen vahvisti.

Savolainen kertoi katsoneensa keskialueen törmäyksen videolta. Suomalaispakki ja Ruotsin hyökkääjä Johansson jäivät tilanteessa toviksi jään pintaan.

– Se (törmäys) tuli aika nopeasti. Jääkiekko on nopea laji, ja ajattelin vain, että suojaan jotenkin itseäni. En oikein tiedä, mitä siinä tapahtui. Videolta olen katsonut jälkikäteen, että jäin vähän jyrän alle, Savolainen kertasi.

Oppia rökäletappioista

Suomen pelaajavartiointi ei pitänyt alkulohkon ensimmäisissä otteluissa pohjoisamerikkalaisia vastaan, sillä joukkue kärsi Kanadalle 0–5-tappion. Päivää aiemmin Yhdysvallat oli parempi 7–1. Naisleijonien on parannettava välierässä puolustusalueen puolustuspeliään, jotta loppuottelupaikasta voisi haaveilla.

– He ovat hyvin liikkuva joukkue, mutta niin olemme mekin. Meidän on omassa päässä pidettävä huoli siitä, että meillä on omat pelaajat (vartioinnissa). Jos tulee ripareita (irtokiekkoja), niin on pidettävä mailat ylhäällä, etteivät he pääse ampumaan turhaan ripareita sisään.

– Kahdessa ensimmäisessä ottelussa annoimme heille ihan turhia tilanteita maalin edessä, Savolainen myönsi.

Savolainen, 27, johtaa kisojen suomalaispistepörssiä tehoin 3+1. Myös Savolaisen puolustajapari Elli Suoranta on säväyttänyt kisoissa MM-debytanttina.

– Olemme pelanneet nyt ensimmäistä kertaa yhdessä ja löysimme heti yhteyden. Hän on ihan mahtava pelaaja. Odotan innolla, millainen hänen tulevaisuudestaan tulee, Savolainen suitsutti 22-vuotiasta Ilves-puolustajaa.

Suomi kohtaa Kanadan välierässä Suomen aikaa kello 20. Yhdysvaltojen ja Tshekin välinen välierä alkaa kello 16.