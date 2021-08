Suomen suurlähettiläs kertoo Afganistanista evakuoiduista: Määrä yllätti meidät – he ovat väsyneitä, mutta helpottuneita

Suomeen saapui aamulla 102 Afganistanista evakuoitua henkilöä. Heistä suurin osa on Suomen kansalaisia tai Suomen suurlähetystölle työskennelleitä henkilöitä.

Suomen Afganistanin suurlähettiläs Pekka Kosonen on henkilökohtaisesti ollut mukana evakuointien järjestämisessä ja tavannut Suomeen jo saapuneita evakuoituja.

"Tilanne oli kaoottinen"

Suomalaisia ei ole jäänyt lentokentälle Kososen tietojen mukaan. Kaikki suurlähetystön listalla olevat on Kososen tietojen mukaan saatu evakuointilennoille mukaan, mutta Afganistanissa oleskelee vielä joitakin kymmeniä Suomen kansalaisia tai oleskeluluvan omaavia.

Kososen mukaan väkijoukkoja lentokentän muurien liepeillä olisi pitänyt pystyä hallitsemaan paremmin. Tilanne on kuitenkin viime päivinä parantunut, eikä tilanne ole niin kaoottinen kuin viikonloppuna.

Edelleen Afganistanissa on Suomelle työskennelleitä henkilöitä, joita ei aiota evakuoida Suomeen. Kososen mukaan valtioneuvoston asettama 170 henkilön kiintiö on kuitenkin se, minkä mukaan toimitaan.

– Tämä on valitettavaa, mutta tällä hetkellä tilanne on se, etteivät he kuulu tähän meidän kiintiöön.