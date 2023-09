Marcus Grönholmilla ja Timo Rautiaisella isoja auto-ongelmia Amazing Race -ohjelmassa – tältä ikävä takaisku tuntui

Hermot menevät vuorotellen

Kaksikon seikkailussa on jatkuvasti läsnä hieman töksähtelevä ja suorasukainen kommunikointitapa, josta he ovatkin jo saaneet palautetta. Se on koettu lähinnä huvittavana ja humoristisena.

– No se on hauskaa, jos se on muiden mielestä viihdettä, kun me itse otimme ihan tosissamme, kaksikko sanoo.