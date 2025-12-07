Veera Kauppi takoi kuusi maalia ja kaksi maalisyöttöä, kun Suomi voitti Slovakian 13–4 salibandyn naisten MM-turnauksen toisessa alkulohkopelissään Brnossa.



Kauppi jäi lauantaina ilman tehopisteitä, kun Suomi avasi MM-turnauksen 3–3-tasapelillä hallitsevaa maailmanmestaria Ruotsia vastaan.



Kauppi teki jokaisessa erässä kaksi maalia ja osui viimeisessä erässä sekä yli- että alivoimalla. Suomen maalivahti Miia Maaranen torjui yhdeksän laukausta. Suomi johti peliä kolmannen erän alussa jo 10–1 ennen kuin Slovakia pääsi lopussa maalintekoon suomalaisten otteen löystyttyä.



Suomi kohtaa maanantaina Puolan. Brnon alkulohkovaiheen jälkeen turnaus jatkuu pudotuspeleillä Ostravassa.