Kumpi on parempi, etäkoulu vai joululoman pidentäminen? Rehtorit varsin yksimielisiä hankalasta ratkaisusta

– Tilanne kriisiytyy nopeasti. Rehtoreilta on tullut selkeä viesti. Jos on jouduttava pois lähiopetuksen olosuhteista, niin ehdottomasti tämä etäopetukseen siirtyminen on parempi vaihtoehto, kertoo Suomen rehtorien puheenjohtaja Antti Ikonen.