Suomen palveluvienti kasvoi 53 prosenttia vajaassa vuosikymmenessä – "Raja teollisuuden ja palveluiden välillä on hämärtynyt"

Etlan mukaan Suomen palveluvienti on kasvanut yhtä nopeasti tai jopa nopeammin kuin Ruotsissa ja Saksassa. Alakohtaiset erot ovat kuitenkin suuria, sillä palvelualojen palveluvienti on kasvanut merkittävästi, mutta teollisuuden palveluvienti on kääntynyt laskuun.