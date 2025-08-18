Hiihtotähti "kauheassa onnettomuudessa" – kiidätettiin sairaalaan

Freestylehiihdon kaksinkertainen olympiavoittaja ja maailmanmestari Eileen Gu, 21, on ollut vakavassa onnettomuudessa. Hän oli itse kuvannut kiinalaisella somealustalla Weibulla, että kyse oli kauheasta onnettomuudesta.

Pekingin olympiakisoissa vuonna 2022 loistanut Gu oli vastikään toipunut aiemmasta loukkaantumisesta. Kiinalainen oli ollut harjoittelemassa ensi vuoden Milano-Cortinan olympialaisia varten Uudessa-Seelannissa, kun "kauhea onnettomuus" oli sattunut. Gun mukaan tapahtunut johtui inhimillisestä virheestä.

South China Morning Postin mukaan Gu kiidätettiin tapahtuneen jälkeen sairaalaan. Se on vielä epäselvää, kuinka kauan Gu joutuu olemaan sivussa harjoittelusta ja kilpailemisesta. Hän oli saanut edellisen vammansa viime tammikuussa. Se oli pilannut viime kauden.

– Toivottavasti olen pian takaisin lumella, mutta odotan yhä lopullista tuomiota lääkäritiimiltä, Yhdysvalloissa syntynyt, mutta Kiinaa edustava Gu kirjoitti julkaisussaan.