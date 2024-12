Dallas Stars menetti 2–0-johdon ja taipui 2–3-tappioon Los Angeles Kingsille NHL-jääkiekkoliigassa, mutta Suomen joukkueeseen helmikuun neljän maan 4 Nations Face Off -turnaukseen valituille Roope Hintzille, Esa Lindellille ja Miro Heiskaselle esitettiin kysymyksiä kauden kansainvälisestä huipentumasta.

– On unelmien täyttymys olla joukkueessa. Siellä on useita kavereita, jotka tunnen nuorten maajoukkueista ja paljon ystäviä. Ja sitten meillä on muutama muu kaveri tästäkin joukkueesta, joten siitä tulee todella mukavaa, Hintz sanoi NHL:n nettisivuilla.

Puolustajat Heiskanen ja Lindell oli nimetty miehistöön jo ensimmäisten pelaajien joukossa kesäkuussa. Edellisen kerran kaikki NHL-pelaajat ovat olleet käytettävissä kansainvälisessä turnauksessa vuoden 2016 World Cupissa.

– On mukavaa päästä pelaamaan maailman parhaita vastaan, Hintz sanoi.

Dallasin kolmikkoa laajempi edustus NHL-joukkueista tulee Suomen miehistöön vain Floridasta, jonka pelaajista neljä nimettiin Suomen joukkueeseen.

– Siitä puhutaan aina kun tapaa muita suomalaisia, kun pelaa heitä vastaan tai pelin jälkeen, Heiskanen kertoi.

Dallasin päävalmentaja Peter DeBoer on Kanadan apuvalmentaja helmikuun turnauksessa.

– Suuri kunnia ja ansaittu sellainen. Hän on yksi liigan eliittikeskushyökkääjistä, DeBoer kommentoi Hintzin valintaa Suomen joukkueeseen.

Lindell ilmoitti luottavansa Suomen keskiviikkoiltana julkistettuun kokoonpanoon.

– Mielestäni meillä on mahtava sekoitus nuoria pelaajia ja uransa huipulla olevia kavereita. Olen todella innoissani näkemään, missä menemme maajoukkueena, Lindell sanoi.

Stars meni Kingsiä vastaan 2–0-johtoon Wyatt Johnstonin ja Mason Marchmentin maaleilla, mutta Tanner Jeannot, Joel Edmunson ja Warren Foegele käänsivät osumillaan kamppailun Kingsin kotivoitoksi. Kings on nyt voittanut neljä peräkkäistä ottelua.