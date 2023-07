Suomen NHL-tähdet hakeutuvat tähän raakaan myllyyn – "Suurin osa kysyy, että kai pääsen ensi kesänä"

– Kaikki säilyivät ehjänä ja kehitystä on tullut.

NHL-tähdet syttyvät erityisesti yhdestä treenistä, jossa käytössä on "viidakkosäännöt" – mikä on tämä Marko Rautalaakin pelottava viikoittainen erikoistapahtuma? Katso pääkuvan videolta!

Miksi Mikko Rantanen on valinnut jo vuosien ajan Rautalan fysiikkavalmennuksen? NHL-supertähti vastaa

105 pistettä hurjastellut Rantanen on pysynyt Rautaloiden ringissä yli 10 vuoden ajan. Keskeinen syy on harjoitusohjelma, joka on saatu muokattua kropalle optimaaliseksi. Hän kiittelee Rautaloita etenkin keskinäisestä ymmärryksestä ja luottamuksesta pelaajan omaan arviointikykyyn.