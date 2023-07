Näin Mikko Rantanen ja muut NHL-huiput harjoittelevat kesällä – Kuuvuoren portaissa vaanii peikko: "Saa nähdä, miten tänä vuonna käy"

NHL-tähti Mikko Rantanen on ehtinyt lomailla jo hyvän tovin kauden päättymisen jälkeen. Akkuja on saatu jo ladattua ja kesäharjoittelu on pyörähtänyt käyntiin. 26-vuotias Stanley cup -voittaja tietää jo monen vuoden kokemuksella, mitä kesätreeneistä haetaan.