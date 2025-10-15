Jääkiekon NHL:ssä Toronto Maple Leafs on kaatanut kotijäällään Nashville Predatorsin selvin lukemin 7–4.
Maple Leafs aloitti ottelun vahvasti laukomalla itsensä 2–0-johtoon, mutta toisen erän alussa tennesseeläisvieraat tasoittivat pelin.
Yhtenä maalintekijänä oli Nashvillen suomalaishyökkääjä Erik Haula, 34. Kesällä New Jerseystä Predatorsiin kaupattu Haula on aloittanut kauden väkevästi. Hän on kerännyt neljässä pelissä yhtä monta (2+2) tehopistettä.
Toronto pääsi kuitenkin nopeasti takaisin johtoon, eikä Nashvillen onnistunut kavennusmaaleistaan huolimatta enää tavoittaa isäntäjoukkuetta. Toronton Matias Maccelli jäi ilman tehoja.
Nashvillen maalia vartioi suomalaismaalivahti Justus Annunen, joka pysäytti yhteensä 21 laukausta.