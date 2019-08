Suomen merimetsokanta pieneni – pesiä löytyi laskennoissa lähes 26 000

Suomen merialueilla on nyt 47 merimetsoyhdyskuntaa.

– Niitä on ympäri rannikkoa. Suurimmissa on 1700-2000 pesää. Semmoisia löytyy Raumalta, Kirkkonummelta, Turusta, Mustasaaresta ja Uudestakaupungista, luettelee tutkija Pekka Rusanen Suomen ympäristökeskuksesta.

Kannan ei odoteta enää kasvavan

Suomen ympäristökeskuksen mukaan pesimäkanta on jo lähellä suurinta kantokykyään eikä suurta kasvua enää odoteta.

– Kanta on tasaantunut nyt jo noin viisi vuotta. Se on vaihdellut 24 000 - 27 000 pesän välillä. Ennustemallimme mukaan pesämäärä jää jatkossakin alle 30 000 pesään, arvioi Rusanen.

Merikotkat saalistavat tehokkaasti merimetsoja

– Merikotkien vaikutus kasvaa vuosi vuodelta. Merikotka pystyy hiivuttamaan kolonian pikkuhiljaa. Nauvossa oli aikaisemmin 2000 merimetson pesäyhdyskunta, jonka merikotkat löysivät. Siellä oli enimmillään lähes 30 merikotkaa saalistamassa yhtä aikaa. Viidessä tai kuudessa vuodessa yhdyskunta hiipui eikä merimetsoja ole pesinyt sillä alueella pariin vuoteen. Sama on alkanut tapahtua Uudenkaupungin yhdyskunnassa, kertoo Rusanen.

Luvatonta häirintää Etelä-Pohjanmaalla

Viime vuosina vastakkainasettelu kalastajien ja ranta-asukkaiden ja merimetsojen välillä on hieman rauhoittunut, mutta luvatonta lintujen häirintää esiintyy edelleen.

– Joka vuosi on muutamia tapauksia. Etelä-Pohjanmaalla on viime vuosina ollut muutamia kipupisteitä ja tänäkin vuonna oli pari häirintätapausta. Muilla merialueilla on ollut rauhallisempaa, sanoo Rusanen.