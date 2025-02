Suomen maalaismaisemaan kätkeytyy tohtoritehdas, josta valmistuu tieteen eliittiä

Viiden jälkeen -ohjelma vieraili tohtoritehtaaksi kutsutussa oppilaitoksessa Valkeakoskella.

Suomessa on lukuisia tiettyyn alaan erikoistuneita lukioita, joihin aukesi yhteishaku tällä viikolla.

Lukioon haluavilla on, mistä valita – etenkin, jos muutto omalta paikkakunnalta teini-ikäisenä ei hirvitä.

Viiden jälkeen -ohjelma vieraili Valkeakoskella Päivölän opistossa, jota on nimitetty myös tohtoritehtaaksi. Päivölässä on muiden opintojen lisäksi matematiikkalinja, ja sen lukio-opinnot voi suorittaa sisäoppilaitoksessa asuen.

Päivölän opiston vararehtori ja laskennallisen tieteen opettaja Esa Lappi kertoo, että opistoon tulevien keskiarvo vaihtelee 8,5 ja 10:n välillä.

– Opiskelijat vaihtelevat hyvin paljon tasoltaan. Parhaat ovat niitä, jotka edustava Suomea kansainvälisissä tiedekilpailuissa ja heitä voi verrata huippu-urheilijoihin. Sitten meillä on myös tavallisia opiskelijoita, joita voi verrata kuntourheilijoihin, Lappi sanoo.

Osa Päivölän opiston lukiotason oppilaista selvittää yliopistotasoisia tehtäviä.

Pääsykoe kriteerinä Päivölään

Tänä vuonna Päivölään pääsivät kaikki hakeneet.

– Meidän oma pääsykokeemme on valinnan kriteeri. Suurin ongelma on, että uskaltaako tulla pääsykokeisiin. Kaikki tänä vuonna hakeneet olivat hyviä ja he kaikki myös pääsivät, Lappi sanoo.

Valkeakoskella sijaitseva Päivölän opisto on perustettu jo vuonna 1894. Matematiikkalinja perustettiin, koska nähtiin etteivät opiskelijat saaneet tarpeeksi haastetta matemaattisesti muissa kouluissa.

Yhteishaku lukioihin ja ammatilliseen koulutukseen alkoi Suomessa 18.2. Haku kestää kuukauden eli 18. maaliskuuta saakka.

