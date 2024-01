Lukiokilpailu kovenee – näin opiskelijoita houkutellaan

Yksi syy erityislinjojen tarjoamiseen on kiristynyt kilpailu opiskelijoista, kun ikäluokat ovat pienentyneet, kertoo lukiokoulutuksen erityisasiantuntija Kyösti Värri Kuntaliitosta.

"Olen pystynyt yhdistämään kilpaurheilun ja koulun"

Näin kävi muun muassa Kouvolan Yhteislyseossa, jossa on tarjolla urheilulinja.

Hänen mukaansa lukion opetussunnitelmaa on muokattu niin, että opinnot ja urheilu-ura on mahdollista yhdistää.

– Olen kyllä tykännyt tosi paljon. Luokalla on juuri saman henkistä porukkaa, ja olen pystynyt yhdistämään jopa kilpaurheilun ja koulun hyvin, kertoo Kouvolan Yhteislyseon urheilulinjalla opiskeleva Cecilia Jäntti .

"Oleellista, että lukiossa on myös yleislinja"

– Ei missään nimessä. Mutta ne opiskelijat, jotka jo tietävät minne aikovat suuntautua tai joilla on jokin vaativa vapaa-ajan harrastus, voivat hyödyntää näitä painotuslinjoja.

– Oleellista on, että lukiossa on myös yleislinja olemassa, joka ei millään tavalla rajaa opiskelijan valinnan mahdollisuuksia ja sen hyvänä täytteenä on painotuslinjat, Värri summaa.