Suomen maajoukkuefutarin raskas kausi – loukkaantuminen oli jopa "parasta, mitä voi käydä"

Eveliina Summanen pelaa toista kertaa jalkapallon EM-kisoissa, kun Helmarit lähtee kovin tavoittein Sveitsissä heinäkuussa pelattavaan lopputurnaukseen.

Tottenhamia Englannin pääsarjassa edustava keskikentän pelaaja on saanut elää naisten jalkapallon nousua sen ytimessä, kun kiinnostus niin Helmareihin kuin seurajoukkueissa pelattavaan jalkapalloon on kasvanut viime vuosina roimasti.

– Vaikeahan sitä on pukea sanoiksi, että minkälainen tuki meidän faneilta on tullut täällä Suomessa. Se, että me saadaan ihmisiä katsomaan, auttaa meitä pelaamaan paremmin, ja se antaa meille lisää energiaa. Se ei ole pelkästään me joukkueena, vaan se on oikeasti koko Suomi, jos me saadaan tuloksia, Summanen avasi ajatuksiaan Helmareiden kannattajista.

Summanen kokee, että Palloliiton tekemällä markkinoinnilla on ollut suuri vaikutus siihen, että myös naisten maajoukkueen ympärillä on hulinaa.

– Uskon myös siihen, että se vain jatkaa kasvuaan. En usko, että ollaan vielä siellä, missä se potentiaali on.

Taustatyöllä on merkitystä, mutta kentän tapahtumat merkitsevät eniten.

– Meidän on pystyttävä pelaamaan hyvää jalkapalloa. Sellaista jalkapalloa, mitä ihmiset haluaa katsoa, Summanen tiivistää.

Loukkaantuminen sattui sopivasti

Eveliina Summasella ei ollut helppoa Tottenhamissa kuluneella kaudella.IMAGO/Sports Press Photo/ All Over Press

Summanen kärsi vuodenvaihteessa loukkaantumisesta. Kausi Tottenhamissa oli raskas.

– Tosi hankala kausi. Valmentaja sai potkut, ja se ei ole ikinä pelaajanakaan kiva tilanne. Sitä alkaa pohtia, mitä olisi voinut tehdä paremmin, yksilönä ja joukkueena. Joku on kuitenkin menettänyt työnsä.

Summasen mukaan kausi alkoi hyvin, mutta vuodenvaihteen jälkeen peli ei enää kulkenut. Oma loukkaantuminen oli Summasen mukaan "parasta, mitä siinä kohtaa voi käydä".

– Pääsi siitä paineen alta pois hetkeksi, keskittyi itseensä. Sitä ei kovin usein tapahdu.

Urheilija ei tietenkään toivo loukkaantumista, mutta kasaantuva paine ja suuret pelimäärät kuormittavat kovasti.

– Nyt kisojakin ajatellen, niin on sellainen tosi virkeä mieli, kun on ollut sellainen pieni tauko. Se ei ollut toivottu tauko, mutta tavallaan pystyin kääntämään tosi isoksi voitoksi siinä kohtaa, Summanen avaa.

Ei vapaamatkustajia

Eveliina Summanen kamppaili Serbian Dina Blagojevicin kanssa Kansojen liigan ottelussa 3. kesäkuuta Helsingissä.Lehtikuva

Helmareiden päävalmentaja Marko Saloranta esitteli ylpeydellä torstaina kisajoukkuetta. Korvaamattomista pelaajista muun muassa Summanen ja Jutta Rantala kuntoutuivat ajoissa, mutta paineet eivät kasaudu avainpelaajien niskaan.

– Jokaisella on tavallaan pieni vastuu siellä ottaa roolia, ei ole vapaamatkustajia. Ei ole sellainen, että apua, minun on pakko onnistua. Ajattelen enemmänkin niin, että pelaajat ympärillä mahdollistavat sen, että tulee onnistumisia, Summanen kertoo.

Viidensiin EM-kisoihinsa lähtevä Helmarit kohtaa EM-turnauksen lohkovaiheessa Islannin, Norjan ja Sveitsin.

Tavoitteena on edetä lohkosta jatkoon, vaikka Suomi onkin lohkon haastaja maailman rankingin mukaan.