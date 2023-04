”Jännitysmetsästys” yksi motiivi Pohjois-Savon salakaatovyyhdissä – ”Kyllä he ovat tienneet, mitä he ovat tehneet”

Suurpetojen ja rauhoitettujen lintujen luvattomista tapoista epäillään Pohjois-Savossa yli kahtakymmentä henkilöä. Tutkinnan yleisjohtaja, rikosylikomisario Harri-Pekka Pohjolainen Itä-Suomen poliisista kertoo, että jännitysmetsästys on noussut motiivina esiin heidän kuulusteluissaan.

– Kyllä he ovat tienneet, mitä he ovat tehneet, Pohjolainen sanoo STT:lle.

– Kiinnijäämisriskiä on pidetty ihan olemattomana. Ihan yleisesti lain kielloista ja käskyistä ei ole välitetty.

Rikoksesta epäillyt ovat Pohjolaisen mukaan pääosin työssäkäyviä tai eläkkeellä olevia ihmisiä. He ovat antaneet jännitysmetsästyksen lisäksi laajan kirjon muita syitä toiminnalleen, alkaen tyytymättömyydestä Suomen petopolitiikkaan ja lupamääriin.

"Tiedossani ei Suomen rikoshistoriassa ole vastaavaa"

Lapinlahden-tutkinnassa on ollut tutkintavankeudessa kahdeksan ihmistä. Yksi on yhä vangittuna.

Epäiltyjä rikollisia tekoja on toistaiseksi tullut ilmi kymmeniä. Kaadetuksi on tullut esimerkiksi Luonnonvarakeskuksen seurannassa ollut Unna-niminen naarassusi. Tapettujen lintujen joukossa on ollut muun muassa luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettuja joutsenia ja haukkoja.