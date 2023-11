Suomen kovimmat tulot Wolt-perustajalla – muita kovatuloisia metsämies, pelikehittäjät ja ohjelmistoperustajat

Neljänneksi suurimmat tulot olivat Hannu Turusella , joka tienasi viime vuonna lähes 26 miljoonaa euroa. Hän on Stonesoft-tietoturvayhtiön perustaja.

Listan viides on Tommi Vallisto runsaan 24 miljoonan euron tuloilla. Hänen peliyhtiönsä Small Giant Games myytiin yhdysvaltalaiselle Zyngalle vuonan 2018. Listan kuudes on myös niin ikään Small Giant Gamesissa vaikuttanut Otto Nieminen 24 miljoonan euron tuloilla.

Listan seitsemäs on elektroniikkateollisuuden sopimusvalmistaja Scanfilillä vaurastunut Jorma J. Takanen 23,7 miljoonan euron tuloilla. Hänet on aiemmin nostanut tulolistoilla muun muassa lukkoyhtiö iLogin jättikauppa.

Listan kahdeksas on Small Giant Gamesilla rikastunut Markus Halttunen 22,6 miljoonan euron tuloilla.

Listan yhdeksäntenä on Terho Niemi 21,6 miljoonan euron tuloilla. Hänellä on tausta ohjelmistoja ja käyttöliittymiä puettaviin laitteisiin kehittävässä KoruLabissa, jonka Google osti viime vuonna.