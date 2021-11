Suomen kielen sanakirjaan uusia sanoja! Tällaisia ne ovat: Yltiöpositiivinen, esihenkilö, etäkokous, umpisurkea, lanit...

Näitä sanoja kerää ja tarkastelee kotimaisten kielten keskus. Sanakirjaa päivitetään vuoden, kahden välein ja uusin painos ilmestyy tässä kuussa. Nyt kirjaan on tulossa uusia hakusanoja lähes 500.

Listasta voi havaita, etteivät kaikki lisätyt sanat ole aivan uusia. Yksi Kielitoimiston sanakirjan toimittajien tärkein tehtävä on tarkkailla, vakiintuuko ja yleistyykö uusi sana muualla kuin vain esimerkiksi tietyllä erikoisalalla. Jos sana on laajemmassa käytössä pitkään, sillä on mahdollisuudet päästä sanakirjaan.