Suomen kiekkolupaus siirtyy Jussi Ahokkaan alaisuuteen

Suomalaislupaus Oscar Hemming siirtyy OHL:n Kitchener Rangersiin valmentaja Jussi Ahokkaan alaisuuteen.

Kanadalainen junioriseura kertoi asiasta varhain tiistaina Suomen aikaa.

17-vuotias Hemming on Kiekko-Espoon kasvatti. Hän mätti viime kaudella seuran U18-joukkueessa 63 tehopistettä 31 otteluun. Hemming pelasi parikymmentä ottelua myös U20-ikäluokassa.

Hemming on ikäluokkansa lupaavimpia nimiä Suomessa. Hän iski kesän Hlinka Gretzky Cupissa 6 tehopistettä viidessä ottelussa Suomen paidassa. Hyökkääjä on varauskelpoinen kesän 2026 NHL-draftissa.

– Hän tuo mukanaan ainutlaatuisen yhdistelmän kokoa, fyysisyyttä, kiekkoälyä ja maalintekotaitoa. Olemme todella innoissamme saadessamme Oscarin ja hänen perheensä osaksi Rangersia. Odotamme innolla hänen kehittymistään joukkueemme paidassa, Kitchenerin GM Mike McKenzie kommentoi tiedotteessa.

Hemmingin edustaman OHL-joukkueen päävalmentajana toimii suomalainen Jussi Ahokas.

Hemming isoveli on OHL:n Barrie Coltsissa viime sesongin pelannut Emil Hemming.