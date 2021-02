Pilotin kommentti tiedustelukoneen nopeudesta hiljensi muut nopeilla koneillaan uhitelleet –keskinopeus yli 3400 km/h!

Tässä vaiheessa lienee parasta päästää ääneen Yhdysvaltain ilmavoimien majuri (evp.) Brian Shul, mies jolta juttu on peräisin. Voi tosin olla, että Shul pistää tässä hieman omiaan, sillä alkuperäisessä versiossa koneen maanopeus oli 1 842 solmua (3 411 km/h), mikä on tietysti aika turkasen vaikuttavaa sekin. Tarina on ajankohtainen siksi, että tuoreessa Hushkit.netin haastattelussa toinen Blackbird-pilotti BC Thomas ottaa kantaa koneen suorituskykyyn.