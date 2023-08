Suomen kaunein koti vie katsojat joogastudioihin ja vanhoihin tehtaisiin – uusi kausi alkaa

Kaudella on mukana 30 kotia rustiikkista rouheutta, boheemia ajan henkeä, eurooppalaista runsautta sekä yllättäviä ja rohkeita sisustusratkaisuja tutun ja suositun modernimman asumisen lisäksi.

– Olen innoissani siitä, että tällä kaudella kotien kirjo on erityisen moninainen. Sisustuksen trendit näkyvät joissain kodeissa ja joissain tunnelma on puolestaan klassinen. Mukana on myös meheviä yllätyksiä, suloisia kaunokaisia ja upeita kansainvälisen tyylin edustajia. Kerrassaan mahtava kausi! kertoo Hanna Sumari.