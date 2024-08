Suomen kaunein koti -tuomarit kertovat, mihin sisustusmokaan suomalaisilla on tapana hatkahtaa: "Sitä ei kannattaisi tehdä"

Suomen kaunein koti -sarja vie tänäkin syksynä katsojat 30 kauniiseen kotiin eri puolilla Suomea. Luvassa on historiaa huokuvia huviloita, moderneja massiivipuutaloja, oivaltavia ratkaisuja sisustuksessa sekä paljon kaunista taidetta.

MTV Uutiset kysyi Suomen kaunein koti -ohjelman tuomarikolmikolta, mihin sisutusmokaan suomalaisilla on tapana haksahtaa, ja mitkä asiat suomalaisilla on puolestaan hanskassa sisustamisen suhteen.

Joanna Amemorin mielestä suomalaiset ovat sisustaessaan käytännönläheistä kansaa, ja se on hänen mielestään hyvä juttu.

– Koti sisustetaan käyttötarpeita varten, mikä on tosi tärkeää. Ei ole sellaista tyhjänpäiväistä salonkitilaa, vaan tiloissa eletään arkea, hän sanoo.

– Me käytämme niitä jokapäiväisessä arjessa. Monilta löytyy isoja suomalaisia brändejä, joiden ajatellaan kuuluvan jokaiseen kotiin. Se tietynlainen arjen läheisyys on mielestäni ihanaa, hän jatkaa.

Amemori toteaa, että kodista puhuttaessa hänen on vaikea sanoa suomalaisten sisustamiseen liittyvän suoranaisia virheitä.

– Ehkä semmoisen huomaan, että joillain saattaa olla ajatus, että kodin pitää näyttää jotenkin tietynlaiselta, tai he pelkäävät valita asioista vain oman makunsa mukaan. He luottavat siihen, että tämä setti on nähty jossain muualla ja todettu toimivaksi, ja se otetaan suoraan omaan kotiin.