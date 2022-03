Kotoisa-sisustussuunnittelija paljastaa kuinka korona-aika näkyy kotoilussa

Niina Ahonen on innoissaan tulevista Kotoisa-sarjan viidennen kauden jaksoista ja kertoo että tällä kertaa ohjelmassa nähdään todella mielenkiintoisia kohteita. Suunnittelija myöntää, että kulunut korona-aika näkyy ihmisten kotoilussa, mutta myös etätyöpisteiden huomioimisessa.

– Kohteissa näkyy sellainen kotona viihtymisen teema, mutta samalla ajatellaan, että ehkä hybridimalli on tullut jäädäkseen. Etätyöpisteen pitää olla sellainen, että siellä viihtyy ja pystyy toimimaan eikä se enää olekaan niin väliaikainen ratkaisu. Ergonomia pitää ottaa huomioon ja tietenkään ei ole kiva, että työpiste on koko ajan siinä keittiön nurkassa, Ahonen nauraa.

– Itse nostaisin esiin sanan biofilia, joka tarkoittaa luonnon yhdistämistä ihmisen arkeen ja se näkyy erityisesti vihersisustamisessa. Halutaan tuoda luonto lähemmäs ihmistä ja se on selkeästi nouseva trendi.

– Teen paljon projekteja laidasta laitaan ja pointti on se, että haetaan asioita mitkä kullekin asiakkaalle ovat tärkeitä. Tavarat ja esineet, joita asiakas rakastaa pitää ottaa huomioon suunnitelmassa. Se tässä työssä onkin hauskaa, että koteja on yhtä paljon kuin ihmisiä ja makuja on onneksi monenlaisia.