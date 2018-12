Suomen kärkipoliitikot: Ranskan tuhoisat suurmielenosoitukset kertovat, kuinka vaikeaa nykyään on hallita ja tehdä uudistuksia

– Ranska on tilanteessa, jossa heidän on taloutensa takia ollut pakko leikata, tehdä uudistuksia ja vastata ilmastonmuutokseen. Kaikki kansalaiset eivät hyväksy tätä. Tämä on yleisempi ongelma. Tavattoman monissa maissa korostuu hallitsemisen vaikeus, ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Matti Vanhanen (kesk.) sanoi aamun Huomenta Suomessa.

Mielenosoitukset laajenivat

– Tässä on se tilanne, mikä monesti on, että se alkaa yhdestä kipinästä ja sytyttää roihun. Nyt se on tavallaan hallitsematon ja siellä on kaikenlaista porukkaa, jotka haluavat osoittaa mieltään, ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja Pertti Salolainen (kok.) sanoo.