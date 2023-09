Suomen kapteenilta ja sensaatiopelurilta kovaa puhetta: "Päätyyn asti"

Virtanen kukisti USA:n Mackenzie McDonaldin huipputiukan väännön jälkeen 2–1. Kun myöhemmin Emil Ruusuvuori kukisti Tommy Paulin 2–0, varmistui Suomen jatkopaikka. Virtanen voitti turnauksessa kaikki kolme otteluaan ja on noussut suorastaan sensaatiopelaajan asemaan.

– Todella hyvät on fiilikset tämmöisen viikon jälkeen, Virtanen totesi hymyssä suin MTV Urheilulle.

Päätyyn asti

– Todella nälkäisinä lähdetään. Suuri unelma on mennä päätyyn asti. Siihen vaaditaan kolme voittoa, Nieminen kommentoi.

– Me lähdetään vaan voittamaan ekaa peliä, toista, kolmatta – kuinka monta onkaan luvassa. Meillä on vahva joukkue niin kuin nähtiin tällä viikolla. Alusta sopii, olosuhteet sopiaa ja kannattajia on hyvä määrä. Hieno fiilis olla kentällä.