Miesten jalkapalloliigassa pelaava Gnistan ilmoitti keskiviikkona tehneensä kahden vuoden mittaisen jatkosopimuksen päävalmentajansa Jussi Leppälahden kanssa.
– Ollaan tultu yhdessä rankka mutta erittäin positiivinen matka kahden vuoden aikana. Koin tärkeänä, että seura haluaa jatkaa kehittymistään. Haluan auttaa Gnistania pääsemään Suomen huipulle, Leppälahti sanoi helsinkiläisseuran kotisivuilla.
Gnistan ylsi viime kaudella Leppälahden komennossa kahdeksanneksi. Tällä kaudella joukkue on edennyt kuuden parhaan ylempään jatkosarjaan. Mestaruussarjaksi nimetyssä ylemmässä jatkosarjassa Gnistan on tällä hetkellä kuudentena, ja takamatka kärkiviisikkoon on pitkä.
– Jussi on tehnyt hyvää työtä ja nostanut paitsi joukkueen toimintaa myös koko seuran vaatimustasoa, urheilutoimenjohtaja Jarkko Jokiranta sanoi Gnistanin kotisivuilla.