Miksi Kone vetäytyi Thyssenkruppin jättikaupoista? Analyytikko näkee kolme mahdollista syytä

Hissi- ja liukuporrasyhtiö Kone on päättänyt vetäytyä kisasta saksalaisen Thyssenkruppin hissibisneksestä.

– Voi olla, että Thyssenkrupp on halunnut myydä vain vähemmistöosuuden, mikä ei Konetta miellytä. Hissiliiketoimintojen hinta on voinut nousta liian kovaksi. Tai kaupan muut ehdot ovat olleet sellaiset, että Kone ei voi suostua niihin.

Heinonen sanoo, että Thyssenkruppin hissibisnes on Saksan teollisuuden kruununjalokivi, ja siihen liittyy maassa paljon tunnetta. Ay-liikkeellä on paljon sanavaltaa.

Thyssenkruppilla koko ajan muita mahdollisuuksia rinnalla

Thyssenkrupp on koko ajan pitänyt myymisen rinnalla myös mahdollisuutta listata hissibisnes pörssiin. Nyt nähtäväksi jää, toteutuuko listaus vai myydäänkö hissibisnes jollekin kansainvälisten pääomasijoittajien ryhmittymistä.

– Hissit ovat tähän asti olleet Thyssenin lypsylehmä. Hissien kassavirralla on rahoitettu yhtiön muita bisneksiä. Jos hissibisneksestä tulee itsenäinen yhtiö, voi ajatella, että sen tuotekehitys vahvistuu jossain vaiheessa.

Myös maailman suurin hissivalmistaja, amerikkalainen Otis on irtautumassa emostaan, monialayhtiö United Technologiesista ja listautumassa pörssiin.

Analyytikko osasi ounastella päätöstä

– Kaikkialla kilpailijat voivat nostaa kanteita millä tahansa perusteella. Kiusantekoahan se on suurilta osin.

Vesolan mielestä on mielenkiintoista nähdä, mitä Thyssenin hissiliiketoiminnalle tapahtuu.

– On aika selvää, mitä pääomasijoittajat tekevät, tiukkaa striimlainausta. Jossain vaiheessa ne miettivät, onko edessä listaaminen vai myynti teolliselle taholle. Onko Kone silloin yhtään sen parempi vaihtoehto kuin nyt? Nyt ainakin tilanne on game over, ja haippi sulaa [osakkeesta].