Suomen hiihto on luisumassa kriisiin – Jari Isometsä lyttää tylysti yhden osa-alueen: ”Ihan lastenkengissä”

Suomen saalis oli hiihdon MM-kisoista ainoastaan yksi vaivainen mitali, kun aikaisempina vuosina on totuttu muhkeampaan saaliiseen. Tänä vuonna venäläiset eivät olleet mukana, mutta silti suomalaiset eivät pärjänneet.

Vielä toistaiseksi tilanne on ollut suhteellisen hyvä, kun sekä miesten että naisten puolella on taisteltu mitaleista. Iivo ja Kerttu Niskasen sekä Krista Pärmäkosken takana oleva suomalaishiihtäjien joukko on kuitenkin melko kaukana kansainvälisestä kärjestä.