Suomen hävittäjähankinnat herättävät kiinnostusta maailmalla – tilaisuutta aiotaan hyödyntää

Säätutkia maailmalle

Yksi hankkeessa mukana olevista yrityksistä on ympäristön ja teollisuuden mittauksiin erikoistunut Vaisala. Yritystä kiinnostaa yhteistyö uusilla alueilla, joissa autot sekä ilmassa ja merellä liikkuvat alukset tarvitset entistä tarkempia säätietoja liikkuakseen itsenäisesti.

Tavoitteena satoja miljoonia



Yksi Suomen vetonauloista löytyy jäänmurtajaosaamisestamme, josta esimerkiksi Yhdysvalloissa on kiinnostusta. Useamman vuoden hankkeessa on jo mukana joukko yrityksiä, joilla on vahvaa vientipotentiaalia.