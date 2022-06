Suomen dopingtapauksien vuoden 2021 tilastot julki – näissä lajeissa käry kävi

Testatuimmat lajit olivat yleisurheilu, jääkiekko ja maastohiihto. Dopingrikkomuksia Suekin kansallisessa dopingtestausohjelmassa oli ainoastaan neljä. Lisäksi yhden tapauksen käsittely on kesken. Amerikkalaisen jalkapallon pelaaja kärähti piristeistä, ja sanktioksi lankesi kolme kuukautta urheilun toimintakieltoa.

– NHL:llä on oma testausjärjestelmä, jonka mukaan he toimivat. Jos jääkiekkoilija edustaa Suomea arvokisoissa eli MM-kisoissa tai olympialaisissa on hän tuolloin antidopingsäännöstön ja testauksen alaisuudessa, sanoo Suekin testauspäällikkö Katja Huotari.