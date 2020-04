Suomen Ankaran-suurlähetystön autonkuljettajaa epäillään laittomasta viisumikaupasta – ulkoministeri Haavisto pitää tapauksen tutkintaa tärkeänä

– Se mikä on hirveän tärkeää on, että tällaisesta prosessista opitaan ja katsotaan, missä ovat ne heikkoudet meidän järjestelmässä ja ihmisten työnkuvien seurannassa, jos tällaista toimintaa on tapahtunut. Erittäin raskailta tuntuvat tällaiset syytökset, ja ne täytyy perinpohjaisesti selvittää, Haavisto sanoi STT:lle maanantaina.