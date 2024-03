Ulkoministeriö ei käytä asianajotoimistoa Jari Vilénin toiminnan selvittämisessä: Liian kallis

Ulkoministeriö luopuu ulkopuolisen selvittäjän käyttämisestä Suomen Kanadan-suurlähettilään Jari Vilénin toiminnan selvittämisessä, kertoi alivaltiosihteeri Pekka Puustinen STT:lle perjantaina.



– Kun kokonaiskustannusarvio asianajotoimisto Roschierin käytöstä on selvinnyt, niin meidän ylin johto on arvioinut, että tuleva kustannusarvio on aivan liian korkea ja he eivät ole voineet puoltaa tätä ulkoisen selvittäjän käyttöä, Pekka Puustinen kertoi.



Puustinen sanoi, että asia tullaan selvittämään sisäisellä prosessilla, joka on tavallinen toimintatapa.



Suurlähetystön työntekijät ovat tehneet Jari Vilénin käytöksestä häirintäilmoituksia ulkoministeriöön. Viléniä syytetään häirinnästä ja epäsopivasta käytöksestä.



Ilta-Sanomat kertoi tiistaina, että hankintapäätöksen mukaan Roschier Asianajotoimisto laskuttaa palveluistaan 280–940 euroa tunnilta.



Puustinen kertoi, että hallintopalveluista vastaavana alivaltiosihteerinä hän johtaa selvitystyötä ja kuulemisia.



– Tähän tulee meidän sisäinen ryhmä, joka hoitaa kuulemisprosessin sekä täältä että mennään myös Ottawaan selvittämään.



Puustisen mukaan asiaa ei hoida ministeriön sisäisen tarkastuksen yksikkö, sillä asia ei kuulu ministeriössä sen alle. Ministeriössä työnantajan työsuojeluvelvoitteen hoito ja sen varmistaminen hoidetaan hallintopalveluissa.



– Me varmasti nojaamme tarkastusyksikön osaamiseen, kun tiimiä rakennetaan.



Puustisen mukaan Ottawan suurlähetystön kuulemiset ja yhteydenpito on aloitettu uudelleen. Ottawaan on tarkoitus mennä paikan päälle parin viikon päästä, samoihin aikoihin kuin asianajotoimiston työntekijöiden oli sinne tarkoitus mennä.



– Pidämme tärkeänä, että kuulemme koko henkilökuntaa, kun sinne mennään.