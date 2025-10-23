Kaksinkertainen maailmanmestari Marta Bassino jättää tulevien talviolympialaisten naisten alppihiihtokisat väliin loukkaantumisen takia.

Italialainen Bassino, 29, kaatui keskiviikkona harjoituksissa ja sai jalkaansa murtuman. Hän kävi torstaina leikkauksessa, ja kuntoutuksessa menee arviolta neljästä kuuteen kuukautta. Bassinon vamma on lähellä vasemman jalan sääriluun ja polven välistä niveltä.

Talviolympialaiset ovat 6.–22. helmikuuta Italian Milanossa ja Cortina d'Ampezzossa.

Supersuurpujottelussa ja parisuurpujottelussa MM-kultaa voittaneen Bassinon loukkaantuminen on uusi isku Italian alppihiihtojoukkueelle, sillä naisten maailmancupin hallitseva voittaja Federica Brignone palaa kisarinteisiin luultavasti vasta tammikuussa loukkaantumisensa takia.