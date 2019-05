Suomen äänestysaktiivisuudessa valtavia kuiluja – Helsingin ja Lapin välissä liki 20 prosenttiyksikön ero

Yhteisön esimerkki ja ilmapiiri vaikuttavat

– Se on ihan todella valtava ero, asiantuntijana aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:ssä työskentelevä Aro sanoo STT:lle.

– Ja sellaisiin asioihin, joita on vaikea mitata, jotka liittyvät tulevaisuususkoon, oman alueen pärjäämiseen ja menestymiseen jatkossa sekä tietysti perinteeseen. Jos on alhaisen äänestysaktiivisuuden perinne ympäröivällä alueella, kyllähän se vaikuttaa yleiseen ilmapiiriin ja käyttäytymiseen samaten kuin korkean äänestysaktiivisuuden alueella.

Kampanjapaukut Helsingissä

– En tiedä, kampanjoivatko he erityisesti helsinkiläisinä, mutta he kuitenkin ovat profiloituneet enemmänkin urbaanien asioiden ajajiksi. Sitten totta kai on yleinen vihreiden noste, joka varmasti Etelä-Suomen kaupunkeja innostaa.