Suomelle voitto ilmakitaran MM-kisoissa ensimmäistä kertaa vuosiin

Aapo "The Angus" Rautio voitti ilmakitaransoiton MM-kisan
Suomi voitti ilmakitaran maailmanmestaruuden.

Ilmakitaransoiton maailmanmestaruus 2025 saatiin Suomeen, kun voiton vei oululainen Aapo ”The Angus” Rautio, kilpailun tiedotteessa kerrotaan.

Rautio voitti mestaruuden ensimmäistä kertaa ja mestaruus oli ensimmäinen suomelle sitten vuoden 2000. Kilpailu käytiin perjantaina 22. elokuuta Oulun Rotuaarilla ja tiedotteen mukaan tapahtumaa saapui seuraamaan tuhansia ilmakitarafaneja.

AGWC2024_Aapo_TheAngus_Rautio_Roosa-MariaKauppila_213Oulun Rotuaarilla nähtiin yhteensä 16 finalistia.Roosa-Maria Kauppila/Oulun juhlaviikot

Parituntisen show´n aikana nähtiin 16 finalistia.

Ilmakitaransoiton MM-kisaa on järjestetty Oulussa vuodesta 1996 lähtien.

