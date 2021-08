Seuraa suorana: Ilmastopaneeli julkaisee tärkeän ilmastoraportin – uutta tietoa dramaattisista muutoksista kello 13

Raportissa on määrä käsitellä muun muassa sitä, miten ilmastonmuutosta koskeva tutkimustieto on kehittynyt sitten vuoden 2013.

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) analysoi tieteellisesti tuotettua tietoa ilmastonmuutoksesta kansallisen ja kansainvälisen päätöksenteon tueksi. IPCC:n raportteja on perinteisesti pidetty tärkeinä indikaattoreina siitä, mihin suuntaan ilmastonmuutos on menossa.