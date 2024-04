Suomeen kovan luokan keihäshirmu – Turkuun saapuu mehevä kattaus maailman ja kotimaan huippuja

Kisajärjestäjien tavoitteena on järjestää Turussa alkukauden tasokkain keihäskilpailu ennen Pariisin kesäolympialaisia.

Chopra, 26, on viime vuosien menestyksekkäin arvokisaheittäjä. Hän voitti Tokion 2021 kisojen olympiafinaalin tuloksella 87,58. Budapestin 2023 MM-kisojen mestaruuden hän nappasi tuloksella 88,17.

Chopralla on myös MM-hopea Eugenen 2022 kisoista ja Kansainyhteisön 2018 kisojen mestaruus.

Chopralla on silti 90 metrin raja rikkomatta, sillä hänen ennätyksensä on 89,94, jonka hän heitti kesäkuussa 2022 Tukholmassa. Pari viikkoa aiemmin Chopra sijoittui Paavo Nurmen kisoissa Oliver Helanderin jälkeen toiseksi Intian silloisella ennätyksellä 89,30.

EM-kisojen ja olympialaisten välissä

Järjestäjät ovat tehneet kilpailusopimukset myös Saksan Julian Weberin ja Max Dehningin kanssa. Weber on Münchenin 2022 EM-kisojen mestari, ja 19-vuotias Dehning on heittänyt tänä vuonna maailman kärkituloksen 90,20.



– Luonnollisesti Turun kattaukseen halutaan kotimaan kärkinimet Helanderin johdolla, Paavo Nurmen kisojen urheilijahankinnasta vastaava Arttu Salonen totesi Urheiluliiton tiedotteessa.



Ensi kesänä yleisurheilussa järjestetään kahdet arvokisat, Rooman EM-kilpailut 6.–12. kesäkuuta ja Pariisin kesäolympialaisten yleisurheilulajit 1.–11. elokuuta.



Paavo Nurmen kisat on Kansainvälisen yleisurheiluliiton Continental-sarjan kilpailu, jossa voi vielä kartuttaa pisteitä olympiarankingiin.