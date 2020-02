Suomalaisille soitettu runsaasti huijauspuheluita tällä viikolla suomalaisista numeroista – esiintyneet teknisenä tukena

Suomalaisille organisaatioille ja yksityisille henkilöille on tullut tällä viikolla runsaasti puheluita, joissa soittaja esiintyy ohjelmistoyritys Microsoftin teknisenä tukena, kertoo kyberturvallisuuskeskus.

Soittaja on väittänyt, että uhrin tietokoneella on tietoturvaongelma ja pyytänyt avaamaan koneen korjatakseen sen. Tämän jälkeen koneelle on voitu pyytää asentamaan etähallintaohjelma tai pyydetty pankki- tai maksukorttitietoja.