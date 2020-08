Suomalaisuuden liitto: Lentoasemien opaste- ja liputuskäytäntö voi olla lainvastainen

Liiton mukaan vuodesta 2018 lähtien Finavian opasteissa englanninkielinen sana on ollut ylimpänä, selvästi isommalla kuin suomen- ja ruotsinkielinen sana. Lisäksi Helsinki-Vantaalla on kilpiä, joissa on tekstiä vain englanniksi, venäjäksi ja kiinaksi.