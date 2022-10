Puolustusvoimain ex-komentaja: Ukrainan sodan panokset ovat kasvaneet – "Huolestuttava kehityskulku"

Ukrainan mukaan ainakin kymmenen ihmistä kuoli aamun iskuissa ja noin 60 on loukkaantunut.

Lindbergin mukaan Kertshinsalmen silta on ollut Venäjälle tärkeä, sillä se on liittänyt suoraan Krimin Venäjään. Krimiä on myös pystytty sotilaallisesti tukemaan sillan kautta.