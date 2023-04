Suomalaisten kiinnostus EU-virkoihin lopahti – pitkä ja työläs valintaprosessi syö hakijoita

– EU-instituutiot, niin kuin monet muutkin työnantajat, on havahtunut siihen, että ei olekaan enää päättymätöntä virtaa hakijoita, vaan pitää myöskin olla houkutteleva työnantaja, että hakijoita riittää, EU:n henkilöstövalintatoimisto EPSO:n johtaja Minna Vuorio sanoo.

Virkamieshauissa läpi päässeet ovat kahden vuoden ajan kandidaatteina avautuviin virkoihin, ja hakijaksi selviytyneen on osoitettava vielä uudelleen aktiivisuutta virkojen lopulta avautuessa hakuun. Sekään ei vielä takaa virkaa.

Tiukka seula

Suomalaisia tuli EU-virkoihin paljon vuonna 1995 Suomen liityttyä EU:hun. He ovat nyt hiljalleen eläköitymässä. Viimeisten viiden vuoden aikana hakijoita on ollut enää 1 500, joista 32 on päässyt kandidaateiksi ja 16 tullut valituiksi virkaan.