Suomalaistähti loisti rapakon takana

Minnesota Unitedin suomalaispelaaja Robin Lod teki tyylikkään maalin jalkapallon MLS:ssä, kun Real Salt Lake taipui kotikentällään 1–3-tappioon.
Lod myös syötti yhden Minnesotan osumista Suomen aikaa varhain sunnuntaina pelatussa ottelussa.
Minnesota siirtyi ottelun alussa johtoon Salt Laken omalla maalilla. Salt Lake nousi kuitenkin tasoihin Victor Olatunjin viimeistelyllä. Ottelun 36. minuutilla Lod sijoitti pallon vasurillaan tyylikkäästi takanurkkaan.
Osuma oli Lodille neljäs tämän kauden MLS:ssä.
Toisella puoliajalla Lod syötti Joaquin Pereyran tekemän Minnesotan kolmannen maalin.
Sarjan tuoreista tähtinimistä Los Angeles FC:n Son Heung-min ja Vancouver Whitecapsin Thomas Müller viimeistelivät ensimmäiset maalinsa MLS:ssä.
Son teki komean vapaapotkumaalin 1–1-vierastasapelissä Dallasia vastaan. Müller laukoi lisäajalla rangaistuspotkusta päätöslukemat, kun Vancouver juhli 3–2-kotivoittoa St. Louis Citystä.