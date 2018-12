Suomalaista saunaelämystä viedään maailmalle mindfulness-buumin avulla – "Sauna osaksi maailmanrauhan rakentamista"

Tällä hetkellä seitsemän suurimman sauna-alan yrityksen joukossa kolme on Suomesta. Suomeen suunnitellaan startup-kiihdyttämöä, joka vauhdittaisi kasvua ja kehittäisi konsepteja.

– Suomalainen sauna tunnetaan maailmalla, mutta se, mitä me halutaan tuoda on kokonaisvaltainen hyvinvoinnin ympärillä oleva saunaelämys. Ihminen menee saunomaan ilman kelloa ja aikatauluja ja kuuntelee omaa kehoa. Stressaantunut maailman tarvitsee nyt saunoja, uskoo toiminnanjohtaja Carita Harju Sauna from Finlandista.