Suomalaista palloiludynastiaa pyörittää 44-vuotias ihmemies – päävalmentajan ja joukkuekaverin kommentit kertovat kaiken: "Unissaan voisi mennä siihen"

VaLePan kotiseudun lentopalloperinteet kantavat vuosikymmenten taakse, mutta nykyiseen dynastia-asemaansa seura on noussut varsin nopealla aikataululla.

Vuosituhannen alussa vielä sarjapaikastaan taistellut VaLePa voitti ensimmäisen mestaruutensa keväällä 2012, ja sittemmin kultajuhlia on vietetty myös 2014, 2017, 2018, 2019, 2021 ja 2022. Kausi 2019–2020 lopetettiin koronatilanteen vuoksi jo runkosarjaan.

VaLePan katkeamaton mitaliputki on jo 11 kauden mittainen.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Kahdeksatta kauttaan valmennusryhmässä aloittava, kolmen viime kauden tavoin päävalmentajana toimiva Janne Kangaskokko nostaa menestyksen taustalta esiin kaksi keskeistä syytä.

– Organisaatio ja organisaation halu menestyä ja tehdä ammattimaisesti urheilua ja lentopalloa. Menestys kertoo pitkäjänteisestä työstä.

Toinen nosto on huomattavasti puhuttelevampi.

– Itse liityin mukaan vuonna 2015 samaan aikaan, kun Mikko Esko palasi VaLePaan, ja kyllähän se Mikkoonkin tämä menestys perustuu. Hän on kuitenkin meillä se kulmakivi pelissä. Sitä myötä on tullut menestystä ja saamme vuosi vuoden jälkeen tasokkaan joukkueen aikaiseksi.

Passarina pelaava Esko tunnetaan yhtenä suomalaisen lentopallon kaikkien aikojen suurimmista. Yli 300 maaottelua urallaan pelannut legenda on syntyjään Vammalasta, ja hän pelasi ensimmäisen pääsarjaottelunsa VaLePassa jo yli 25 vuotta sitten. VaLePan pudottua liigasta kauden 1996–1997 päätteeksi Eskon tie vei Keski-Savon Paterin kautta 18 vuodeksi maailmalle.

Kotiinpaluunsa jälkeen Eskon vyölle on tarttunut paitsi viisi SM-kultaa myös neljä peräkkäistä valintaa Mestaruusliigan parhaaksi pelaajaksi (2018–2021). Uuden kauden kynnyksellä ei ole lainkaan poissuljettua, että nämä molemmat luvut kasvavat ensi keväänä taas yhdellä.

Tiedot Sastamalasta nimittäin kertovat, että 44-vuotias passari on fysiikaltaan huippuiskussa.

"Unissaan voisi mennä siihen passiin"

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Esko sai täksi kaudeksi passeilleen tutun osoitteen. VaLePan hakkuriosasto vahvistui merkittävästi, kun kolme edellistä kautta Akaa-Volleyta edustanut Urpo Sivula palasi pukkipaitaan oltuaan mukana juhlimassa VaLePan nykyisen putken kolmea ensimmäistä mestaruutta.

Kokenut maajoukkueratsu, niin ikään Euroopan huippuliigoja läpi kolunnut Sivula tervehtii ilolla mahdollisuutta pelata Eskon kanssa taas myös seurajoukkueessa.

– Sehän on helppoa. Unissaan voisi mennä siihen passiin. Sen tietää, minkälainen se on ja miten se tulee. Sitä ei tarvitse miettiä.

– On se vain edelleenkin hienoa nähdä, että 44-vuotiaana kaveri on ihan huippukunnossa ja vuodet eivät paina missään. Intoa on kuin pikkupojalla. Se ajaa itseäkin eteenpäin.

Sivulan, 34, kohdalla VaLePaan paluuseen vaikutti merkittävästi se, että Sastamala on ollut viimeiset puolitoista vuotta hänen ja hänen kaksilapsisen perheensä koti.

– Autossa istuminen ei ollut enää vaihtoehto.

Alkaneelle kaudelle arki on muuttunut toisellakin tavalla, sillä – aivan kuten Esko – Sivula lopetti pitkän maajoukkueuransa viime kauteen. Kaikki keskittyminen on nyt VaLePassa.

– Maajoukkuekesät ovat olleet siinä mielessä hyviä, että sieltä on tullut aina hyvässä kunnossa takaisin, kovia pelejä pelanneena. Mutta siinä on ollut myös se, että jossain vaiheessa pitkän kesän jälkeen on tullut pieni lasku.

– Nyt tilanne on erilainen, kun tässä on treenattu pitkään ja odotettu näitä pelejä. Jotenkin uskon, että sellainen niin sanottu kiima menee vähän pidemmälle. Se on se, mikä itselle on tullut vähän takaisin sen jälkeen, kun tuo ajelu loppui ja saa vähän omaa aikaa enemmän.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Voittava ympäristö motivoi

Yhtä lailla Sivulaa motivoi myös menestystä janoava ja siihen tottunut ympäristö.

– Tämä on hieno paikka olla. Täällä tiedetään, mitä menestyminen vaatii, ja se on hienoa. Se tuo itsellekin heti erilaisen lähtökohdan joka ikiseen päivään; sitä haluaa tehdä parhaansa ja olla parhaassa kunnossa. Ja se on itse asiassa tavoitteenakin, että niin kauan kuin pelaan, haluan koko ajan näyttää vain sitä parasta itseäni enkä missään tapauksessa ala jäähdytellä.

Kauteen valmistavat harjoituspelit ovat jo antaneet osviittaa siitä, ettei Sivula puhu vain lämpimikseen. Tosin kaiken kokeneena pelaajana hän on itse ensimmäisenä korostamassa, että tosipelit ovat vasta edessä.

– Treenipelit ovat treenipelejä, mutta lentopallon pelaaminen on tällä hetkellä mukavaa. Kroppa tuntuu hyvältä, ja vaivat ovat aika minimissä.

– Sitten on tietysti tavoitteet. Esimerkiksi Mestarien liiga tuo aina kipinää. Se on ollut iso juttu. Pelkästään Suomessa pelaamista on nähnyt jo niin paljon, mutta toinen kerta Mestarien liigassa, varsinkin VaLePan kanssa, olisi aika ainutlaatuinen juttu.

Erillinen budjetti Mestarien liigaan

Viisi vuotta sitten ensimmäisenä ja toistaiseksi ainoana suomalaisjoukkueena pelaamalla paikkansa Mestarien liigan lohkovaiheessa lunastanut VaLePa pääsi täksi kaudeksi suoraan toiselle karsintakierrokselle.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Ensi viikolla pelattavassa avausosassa tulee vastaan itävaltalainen Aich/Dob tai montenegrolainen Budva. Paikka lohkovaiheessa edellyttää kahden karsintakierroksen selvittämistä.

Jo ennen ensimmäistäkään europeliä seurassa on kuitenkin pitänyt tehdä pitkä päivätyö, sillä ottelumatkat hoidetaan omalla kustannuksella.

– Varmasti kaikki Mestaruusliigan seurat ovat joutuneet miettimään, mitä panoksia laitetaan ja mihin. Koronaa edeltävään aikakauteen verrattuna olemme edelleen (taloudellisesti) vähän takamatkalla, mutta meidän tavoitteemme on asetettu takaisin ylöspäin. Kansainvälisyys on meille iso asia. Jos haluamme siellä menestyä, se tarkoittaa tiettyjä taloudellisia asioita, VaLePan urheilu- ja tapahtumajohtaja Hanna Arve-Talvitie sanoo.

Vallitsevan maailmantilanteen vuoksi jo pelkkien lentolippujen osalta puhutaan kymmenien tuhansien eurojen satsauksesta.

– Meillä on erillinen budjetti Mestarien liigaan. Tavoite on olla lohkovaiheessa, ja kun olemme toisella kierroksella jo automaattisesti, se kertoo, että meillä on hyvät mahdollisuudet sinne. Silloin myös sen panostuksen pitää olla isompi.