Isabelle, 26, halusi lopettaa pituuskasvunsa – takoo nyt hirmuista jälkeä Euroopassa

GettyImages-2210993046
Isabelle Haak on kerännyt runsaasti mestaruuksia ja henkilökohtaisia palkintoja Euroopassa.2025 Giuseppe Cottini
Julkaistu 14.08.2025 14:50
Ruotsalainen Isabelle Haak on yksi maailman suurimmista lentopallotähdistä. Nyt hän on paljastanut Sommar i P1 -keskusteluohjelmassa, kuinka hän oli lapsena ollut lääkärissä selvittämässä mahdollisuutta pituuskasvun lopettamiseksi.

195-senttisellä Haakilla alkoi pituuskasvu vauhdittua reilusti jo viisivuotiaana. Tämä loi hänelle epävarmuuden itsestään. Lopulta tie oli vienyt lääkärille asti, mikäli kasvuspurtti olisi voitu pysäyttää. Haak päätti kuitenkin lopulta toisin.

– Kentällä oli valtava etu, kun oli pitkä. Tunsin kuin olisin ollut kotona ja minun tavallinen ujo personaallisuuteni vaihtui räiskyvään energiaan. Päätin, että en halua pysäyttää pituuskasvuani, vaan käyttäisin sitä edukseni, Haak sanoi ohjelmassa.

Haakin lyöntikorkeus on komea 332 senttiä ja blokin korkeus 316 senttimetriä. Hän voitti vuonna 2024 Mestarien liigan seurajoukkueensa italialaisen Imoco Volleyn kanssa. Tuolloin ruotsalaisen keho sanoi itsensä irti ja hän murtui täysin. Menestyksekäs ura piti laittaa tauolle ja ottaa apua psykologilta.

– Oli hyvin vaikeaa ja pelottavaa tehdä tämä päätös, mutta asiat olivat menneet liian pitkälle. Olen onnellinen ja ylpeä siitä, että kerrankin asetin itseni etusijalle. On todella monia nuoria, jotka kärsivät mielenterveyden ongelmista. Tuntuu siltä, että ne vähenisivät, jos kaikilla olisi mahdollisuus päästä keskustelemaan. Se on aihe, joka on ollut pitkään tabu,  Haak kertoi.

Haakin pitkällä meriittilistalla on muun muassa kolme Mestarien liigan ja kolme seurajoukkueiden MM-turnauksen voittoa. Hänet on valittu kahdesti Mestarien liigan ja kolme kertaa seurajoukkueiden arvokkaimmaksi pelaajaksi. 

