Suomalaista koivua avaruuteen – ensimmäinen puinen satelliitti singahti stratosfääriin Seinäjoella

WISA Woodsat -satelliitilla on tarkoitus tutkia puun kestävyyttä ja käyttäytymistä avaruusolosuhteissa. Satelliitissa käytetään UPM Plywoodin WISA-Birch-koivuvaneria.

– Koivuvaneri on osoittautunut aika mielenkiintoiseksi ja potentiaaliseksi tulevaisuuden rakennusmateriaaliksi, esimerkiksi kuutukikohtiin. Tässä satelliitissa testataan nyt ensimmäistä kertaa sen käyttöä oikeasti avaruudessa, WISA Woodsat -pääinsinööri, Samuli Nyman kertoo.

Satelliitti on suomalainen innovaatio ja sitä on kehitelty noin vuoden ajan. Kokoa sillä on vain 10x10x10 senttimetriä ja painoa 1 kilogramma.