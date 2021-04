UPM:n vanerista tehty satelliitti lähtee kiertoradalle tänä vuonna, yhdeksän aurinkokennoa siivittää matkaa

Wisa Woodsat -satelliitin avulla on tarkoitus selvittää, voidaanko puumateriaalia käyttää avaruudessa, jossa on vastassa äärimmäisiä lämpötilanvaihteluja, tyhjiö ja säteilyä. Arctic Astronauticsin rakentama nanosatelliitti on mitoiltaan 10x10x10 senttiä ja noin kilon painoinen.