Suomalaissotilaille hankitaan lisää varusteita taisteluun pimeässä – ex-komentajan mukaan tarvikkeet olisivat arvossaan myös Ukrainassa

Varusteet ostetaan Senop Oy:ltä, joka kuuluu Millog-yhtiöihin ja Patria-konserniin. Patrian tiedotteessa kerrotaan, että hankinta on jatkoa vuosina 2020, 2021 ja 2022 tehdyille hankinnoille. Välineet kerrotaan kehitetyn yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa.

– Valonvahvistimista on saatu suorituskyvyltään huippuluokkaisia, kooltaan pieniä ja massaltaan erittäin keveitä. Taistelijan lasertähtäin on kestävä, yksinkertainen ja kevyt. Johtajan lasertähtäin on puolestaan erittäin monipuolinen ja monikäyttöinen laite, Patria kertoo tiedotteessaan.